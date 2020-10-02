Двое мужчин избили барнаульца ради жилетки

Неравнодушный барнаулец обратился в полицию и сообщил о том, что двое неизвестных избили молодого человека и отняли у него жилетку. Об этом рассказали в региональном МВД.
Установлено, что в одном из заведений города между посетителями произошел словесный конфликт. Завязалась драка, в ходе которой один из мужчин снял с оппонента черный жилет, пока ему продолжали наносить удары.
Вместе с одеждой агрессоры скрылись в неизвестном направлении, а пострадавший обратился за помощью к медикам.
По горячим следам полицейские задержали двух мужчин 1984 и 1987 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Жилет!
Лучше для мужчины нет!
А чё так можно было, что ли? Всегда мечтал себе жилетку, но не могу позволить.
вот нафиг такие новости писать? Такое ощущение, что Амител полностью лишился "писателей" и все что может, это заниматься перепечатыванием сводок из дежурной части полиции
Поплакать видимо было некуда..