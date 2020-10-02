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Новости

Цены на нефть снизились после обнародования диагноза Трампа

, ИА "Амител"
Позицию потерял и доллар
Фото: kipmu.ru

Фото: kipmu.ru

После сообщения о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, цены на нефть снижаются на 2%. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По состоянию на 8:46 (МСК) цена фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2%, до 39,9 доллара за баррель, а стоимость фьючерсов WTI опускалась на 2,1%, до 37,59 доллара за баррель. 

Агентство Reuters отмечает, что уже в первые 40 минут после сообщений о диагнозе Трампа котировки NASDAQ упали более чем на 2%, а фьючерс на S&P 500 потерял 1,8%.

Кроме того, на валютном рынке немного потерял позиции доллар. Его индекс относительно шести лидирующих валют снизился на 0,16%. 

Ранее стало известно о том, что Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.10.2020 14:27
- гость -

ну, значит снова, цена на бензин взлетит вверх.

2.10.2020 14:28
krash

капец какой то....посути какая связь то? от того, что не причастный к добычи нефти человек заболел...стало сложнее или легче добывать?
Дурдом какой то. Довели Россию, в гав...но не ставят.полная зависимость от штатов во всём.

2.10.2020 14:30
гость

надо бы сплотиться, сечину помочь

2.10.2020 14:35
АБОРИГЕН

2.10.2020 14:28
krash
Что-то плохо у тебя с причинно-следственными связями. США мало того что добывают нефть, так являются одним из крупнейшим её потребителем. По этому состояние экономики США весьма влияет на цену нефти. Заболевание Трампа, чисто теоретически, может вызвать замедление экономики США, спрос на нефть упадёт, соответственно и цена на неё тоже. Т.е. колебание цены вызывают даже вероятности рисков.
А по поводу РФ, все вопросы к Путину. Почему на третьем десятке его правления экономика РФ до сих пор ориентированно на поставку сырья? Где результаты всех эти рывков, толчков и прочих "времени на раскачку нет"?

2.10.2020 14:44
- гость -

0.2020 14:28
krash
Что-то плохо у тебя с причинно-следственными связями. США мало того что добывают нефть, так являются одним из крупнейшим её потребителем. По этому состояние экономики США весьма влияет на цену нефти. Заболевание Трампа, чисто теоретически, может вызвать замедление экономики США, спрос на нефть упадёт, соответственно и цена на неё тоже. Т.е. колебание цены вызывают даже вероятности рисков.
А по поводу РФ, все вопросы к Путину. Почему на третьем десятке его правления экономика РФ до сих пор ориентированно на поставку сырья? Где результаты всех эти рывков, толчков и прочих "времени на раскачку нет"


постой Абориген
ваш икона либеральный-гений экономист Гайдар говорил что вообще в Росси не надо производить и распалятся , у нас есть углеводороды
-все купим?

2.10.2020 14:53
АБОРИГЕН

2.10.2020 14:44
- гость -
Гайдар проводил реформы и это он говорил только на начальном этапе адаптации экономики, а вот ваш гений Путин всё это свернул. Ведь реформы это опасно и не приятно, куда проще паразитировать на сырье. В Польше, с которой Гайдар брал пример, реформы до конца довели, по этому сейчас там и заработки и пенсии выше. А Путин сдулся чуть раньше чем сразу. Так что все вопросы к вашему Путину, что вам там дальше делать.

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