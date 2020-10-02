Цены на нефть снизились после обнародования диагноза Трампа

После сообщения о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, цены на нефть снижаются на 2%. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По состоянию на 8:46 (МСК) цена фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2%, до 39,9 доллара за баррель, а стоимость фьючерсов WTI опускалась на 2,1%, до 37,59 доллара за баррель.

Агентство Reuters отмечает, что уже в первые 40 минут после сообщений о диагнозе Трампа котировки NASDAQ упали более чем на 2%, а фьючерс на S&P 500 потерял 1,8%.

Кроме того, на валютном рынке немного потерял позиции доллар. Его индекс относительно шести лидирующих валют снизился на 0,16%.

Ранее стало известно о том, что Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом.