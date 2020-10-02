В Госдуме предложили давать родителям школьников отпуск на время каникул

В Госдуме предложили давать одному из родителей младшеклассников оплачиваемый отпуск на время школьных каникул, введенных досрочно из-за коронавируса. Идею высказала депутат Елена Строкова, пишет RT.

Напомним, что из-за увеличения числа случаев заражения COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил досрочные каникулы в столичных школах, учреждениях дополнительного образования и детских досуговых организациях. Они будут длиться с 5 по 18 октября.

По мнению Строковой, введение отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в этот период и не оставлять его без присмотра. Кроме того, это мера поможет и родителям, которые воспитывают детей одни.

Как ранее сообщал amic.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что регионы должны сами решать, отправлять ли школьников на "московские каникулы".