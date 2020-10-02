Прокуратура сочла слишком мягким приговор бывшей алтайской чиновнице

Прокуратура Алтайского края намерена обжаловать приговор по делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Кравец. Ранее суд приговорил экс-чиновницу к штрафу в размере 4,5 млн рублей и запретил в течение пяти лет занимать госдолжности.
В прокуратуре сочли вердикт слишком мягким, сообщает пресс-служба ведомства. Прокуроры будут добиваться пересмотра дела. Они требуют назначить Кравец семь лет колонии строго режима, а также увеличить штраф до 20-кратного размера суммы взятки – то есть более чем 45 млн рублей.
Как уже писал amic.ru, следствие посчитало, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки более 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя одной из фирм за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
Комментарии
а почему вообще судимые люди могут занимать должности? Что за запрет 5 лет? Вообще в руководящих должностях должны быть идеально чистые люди, чтоб даже штрафов за превышение скорости небыло ) ) ) ) ) ) а то там одни уголовники сидят.
А как же они будут своих кормильцев возвращать обратно к себе в подчинение?
что это за дорогостоящий ремонт за 2,2 мульта?))
еще и техника туда как то уложилась))
вообще то это цена косметики
2.10.2020 16:14
- гость -
смотря на какой площади ремонт!
Если в районной больнице, то косметика, а в квартире 70м.кв. неплохой ремонт можно сделать.
Вопрос не в качестве ремонта, а в выгодоприобретателе!
я знаю где живет ЕБ, квартира большая, за 2,2 только косметика
Сажать их всех надо на реальные сроки.