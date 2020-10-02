Алтайские медучреждения получили гуманитарный груз

В Алтайский край поступил гуманитарный груз от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Алтайская краевая общественная организация "Поддержка общественных инициатив" передала в региональные больницы 20 тысяч защитных экранов для врачей и среднего медицинского персонала.

"Это не первая поставка от фонда. В июне в 71 медицинское учреждение Алтайского края передали средства индивидуальной защиты: костюмы, респираторы, маски и перчатки. Общая стоимость гуманитарного груза превысила 42 миллиона рублей", – рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края.