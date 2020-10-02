Избившего двух мужчин главу сельсовета в Алтайском крае арестовали

Главу Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Дмитрия Фуранина, который вместе со знакомым якобы избил двух сельчан, арестовали. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

1 октября чиновнику предъявили обвинение по двум эпизодам уголовного дела по пунктам "а" и "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). По данным следствия, Фуранин вместе с другом в начале сентября избил двух местных жителей.

При этом неизвестно, арестован ли его предполагаемый подельник и фигурирует ли он вообще в уголовном деле.

Как ранее сообщил amic.ru, один из избитых мужчин после инцидента покончил с собой. Тогда факт суицида стражи порядка установили, однако в возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" отказали.