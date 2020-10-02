Новая жизнь старых снимков: как сделать цифровой семейный фотоальбом

Распечатанные фотографии хранят годами, но со временем их качество может стать хуже. Чтобы сохранить снимки и передавать их из поколения в поколение, стоит задуматься об оцифровке. Тем более что сейчас старые фотоальбомы можно оформить в прочную и стильную книгу. Разберемся, как создать цифровую семейную летопись. Отсканировать снимки Все, что нужно сохранить – фотографии, пленки, фрагменты писем, открытки – сканируют. Восстановить и отретушировать

С помощью цифровых программ с фотографий удаляют царапины, потертости, лишние надписи, реконструируют недостающие фрагменты. Цветокоррекция устранит присущие старым фотографиям выцветание и тусклость. В процессе обработки лица становятся более естественными, обретают яркость и контраст. Все это удобно сделать в программе для обработки снимков фотомастер.

Придумать дизайн и сверстать

У каждой семьи своя история и традиции. Поэтому создание фотокниги предполагает индивидуальный дизайн-макет. Необходимо продумать концепцию и помочь специалисту выстроить сюжетную линию фотографий.

Распечатать в типографии

Лучше выбрать сервис, где можно самостоятельно выбрать материалы, тип бумаги, сделать цветопробу.

Также обработанные снимки можно просто распечатать дома на цветном принтере или сохранить в оцифрованном варианте. Главное, они получили новую жизнь и теперь вряд ли будут забыты.