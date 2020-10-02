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Новости

Более 22 млн рублей направят на обновление общественных территорий в Алейске

, ИА "Амител"
Деньги поступают из бюджетов всех уровней
Фото: gipermed.ru

Фото: gipermed.ru

Более 22 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий в Алейске. Средства выделяют из бюджетов разных уровней в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

На городском Мемориале Славы отремонтировали ограждения, выложили цветную плитку вдоль пилонов и на цветочной клумбе, пишет официальный сайт Алтайского края. 

В городском парке установили автодром, нанесли дорожную разметку и установили знаки, приобрели несколько детских автомобилей.

"Я очень хочу получить водительские права, когда вырасту, поэтому занимаюсь на новом автодроме. Друзья из школы тоже рады, что теперь мы можем не только в теории изучать дорожное движение, но и на практике", – рассказал семиклассник Богдан Ломакин.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.10.2020 21:47
acdc

2.10.2020 21:49
acdc

Эх Богдан Ломакин, к сожалению водительские права не получают, а покупают в нашем времени. И платить за это нужно, не только в одну кассу.

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