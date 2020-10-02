Более 22 млн рублей направят на обновление общественных территорий в Алейске

Более 22 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий в Алейске. Средства выделяют из бюджетов разных уровней в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

На городском Мемориале Славы отремонтировали ограждения, выложили цветную плитку вдоль пилонов и на цветочной клумбе, пишет официальный сайт Алтайского края.

В городском парке установили автодром, нанесли дорожную разметку и установили знаки, приобрели несколько детских автомобилей.

"Я очень хочу получить водительские права, когда вырасту, поэтому занимаюсь на новом автодроме. Друзья из школы тоже рады, что теперь мы можем не только в теории изучать дорожное движение, но и на практике", – рассказал семиклассник Богдан Ломакин.