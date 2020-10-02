Ученые назвали простой способ развить умственные способности ребенка

Норвежские ученые выяснили, что письмо от руки помогает детям лучше учиться и больше запоминать. Об этом пишет "Ридус".

Специалисты изучали активность мозга школьников при помощи ЭЭГ. Участники писали текст от руки и вводили его при помощи клавиатуры.

"Использование ручки и бумаги создает в мозге больше "крючков" (нейронных связей), на которые можно повесить все ваши воспоминания. Также письмо от руки увеличивает активность в сенсомоторных частях мозга. Благодаря этому одновременно активируются многие чувства: слух, осязание, зрение, которые создают контакт между различными частями мозга, делая его более открытым для получения новой информации. В итоге мы намного лучше учимся и больше запоминанием", – отмечают авторы исследования.