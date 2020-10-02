Тянет на четверку. В МЧС оценили психологическую устойчивость россиян

Психологическая устойчивость россиян тянет "на четверку" по пятибалльной шкале, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Оценка будет не совсем объективна. Думаю, примерно около четырех", – сказала она.

По словам Шойгу, практическая психология в стране была фактически запрещена и довольно долго ее не существовало. При этом сейчас данная область испытывает серьезные проблемы с опытными преподавателями, а потому возникают многочисленные вопросы к профессиональности выпускаемых из учебных заведений психологов.

Кроме этого, существует и нормативно-правовая проблема. По словам Шойгу, в России нет ни одного регламентирующего документа, который бы определял деятельность психолога.