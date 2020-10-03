Певица Юлия Чичерина рассказала, зачем приехала в Нагорный Карабах

Российская певица Юлия Чичерина рассказала, что приехала в столицу Нагорного Карабаха – Степанакерт, чтобы дать концерт. Комментарий артистки опубликовал Telegram-канал WarGonzo.
По словам Чичериной, от смерти во время обстрела ее спасла кошка.
"Я увидела, что кошка спокойно сидит. Я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели. Рыжая такая кошка", – рассказала Чичерина.
Артистка добавила, что обстрел велся с беспилотников по мосту, а незадолго до этого в городе прозвучала воздушная тревога.
Как ранее писал amic.ru, 2 августа СМИ сообщили о том, что в Нагорный Карабах, в котором ведется вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, приехала исполнительница хита "Ту-лу-ла" Юлия Чичерина. Утром она выложила в Instagram публикацию в военной форме Армении.
Позднее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что артистка попала под обстрел беспилотников. Ее представитель заявил, что не может связаться с певицей.
Комментарии
Дура потому-что.
Она за армян или азеров ?
Конечно дура, ей нужно брать пример с нашего сидельца, который по должности должен такие региональные конфликты не допускать, как представитель великой державы, но он отсиживается....
3.10.2020 10:03
- гость -
Нам какое дело до этих носорогов?
Сирию пять лет победить не можем.
у неё давно уже крыша протекла
09:52 Гость "Дура потому-что".
Вот нападу на вас террористы, убьют и все скажет, что вы дурак. Да что там террористы, попадете в драку случайно, сломают нос и оторвут ухо - и тоже дурак, Шел, запнулся, сломал ногу, руку и башку свернул, тоже дурак. Вот видите 3 раза дурак - это говорит, что такой вы и есть по жизни...
3.10.2020 10:38
- гость -
"Умный по жизни",вы тоже полезете под обстрел песни петь? Клавдия вы наша,Шульженко.
При СССР,тюрьме народов,такого не было.А сейчас во времена свободы и демократии-летят самолёты,вертолёты,танки горят,работает дальняя и ближняя артиллерия.
Если за кого погибать, так за беглого олигарха миллиардера ходорковского михаила борисовича.
3.10.2020 10:27
- гость -
Вам дела нет это понятно. А вот великий вождь великой державы должен обеспечивать мир у себя под носом, а не в Сириях и Венесуэлах!