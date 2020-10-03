Певица Юлия Чичерина рассказала, зачем приехала в Нагорный Карабах

Российская певица Юлия Чичерина рассказала, что приехала в столицу Нагорного Карабаха – Степанакерт, чтобы дать концерт. Комментарий артистки опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

По словам Чичериной, от смерти во время обстрела ее спасла кошка.

"Я увидела, что кошка спокойно сидит. Я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели. Рыжая такая кошка", – рассказала Чичерина.

Артистка добавила, что обстрел велся с беспилотников по мосту, а незадолго до этого в городе прозвучала воздушная тревога.

Как ранее писал amic.ru, 2 августа СМИ сообщили о том, что в Нагорный Карабах, в котором ведется вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, приехала исполнительница хита "Ту-лу-ла" Юлия Чичерина. Утром она выложила в Instagram публикацию в военной форме Армении.

Позднее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что артистка попала под обстрел беспилотников. Ее представитель заявил, что не может связаться с певицей.