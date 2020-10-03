Звезда сериала "Кухня" и ведущая проекта "Орел и решка" Мария Горбань на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в нижнем белье. Подписчики в очередной раз осыпали ее комплиментами.

"Красивое нижнее белье придает уверенность, не правда ли?" – написала девушка.

"Маша, ты очень красивая", "Красотка! Поделитесь, как удается быть в такой отличной форме?", "Как на тебе роскошно", – написали подписчики актрисы.

Ранее Мария публиковала на своей странице фотографию с отдыха на Мальдивах. На снимке девушка предстала перед поклонниками без верха бикини, но слегка прикрыла грудь рукой.