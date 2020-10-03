Барнаулец украл с территории предприятия кабель на 800 тысяч рублей

Представитель одной из барнаульских организаций по переработке древесины обратился в полицию по поводу кражи электрического кабеля с территории предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчина рассказал, что с января по сентябрь 2020 года неизвестные похитили более 800 метров кабеля, однако пропажу обнаружили лишь на днях, поскольку с начала года его не использовали и не проверяли наличие.

На месте происшествия полицейские выяснили, что территория организации огорожена бетонным забором, а вход сотрудников осуществляется по пропускам. Так, во время оперативно-разыскных мероприятий был задержан 44-летний подозреваемый, который и оказался работником фирмы. Мужчина признался, что на протяжении нескольких месяцев выносил кабель, скручивал его в мотки и сдавал на металлолом.

Ущерб составил порядка 800 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал его возместить. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".