В Роспотребнадзоре раскрыли причину ослабления иммунитета к коронавирусу

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала фактор, снижающий иммунитет к вирусам, ее слова приводит РИА "Новости".
По ее словам, в период роста заболеваемости COVID-19 важно оставаться в тепле и не переохлаждаться. В противном случае переохлаждение нанесет удар по иммунной системе и сделает организм более уязвимым к инфекциям. Это особенно опасно в холодное время года, подчеркивает эксперт.
Пшеничная также напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности. "Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию", – отметила она.
Ранее американские ученые заявили, что коронавирус оказался смертоноснее пандемии испанского гриппа. С выводами зарубежных коллег согласились и российские эксперты, но с некоторыми оговорками.
Комментарии
Бедные индусы , бразильцы и прочие таиландки - они не знали , что переохлаждение вредно для здоровья, особенно на непроходящей жаре первой волны пандемии. Не кутались , объедались мороженым - вот и результат.
Пшеничная также напомнила.
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Мне Пшеничная напомнила пшеничную водку СССР.