В Роспотребнадзоре раскрыли причину ослабления иммунитета к коронавирусу

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала фактор, снижающий иммунитет к вирусам, ее слова приводит РИА "Новости".

По ее словам, в период роста заболеваемости COVID-19 важно оставаться в тепле и не переохлаждаться. В противном случае переохлаждение нанесет удар по иммунной системе и сделает организм более уязвимым к инфекциям. Это особенно опасно в холодное время года, подчеркивает эксперт.

Пшеничная также напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности. "Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию", – отметила она.

Ранее американские ученые заявили, что коронавирус оказался смертоноснее пандемии испанского гриппа. С выводами зарубежных коллег согласились и российские эксперты, но с некоторыми оговорками.