Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 4 октября

В воскресенье, 4 октября, в Алтайском крае ожидается до 16 градусов тепла, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Дневная температура в крае составит от +11 до +16 градусов. Без осадков. Как и днем ранее, утром местами будет туман. Скорость южного ветра – от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 13 м/с.

В Барнауле также будет тепло: от +12 до +14 градусов. Как и в целом по региону – без осадков. Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

В ночь на 5 октября столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. При этом направление ветра с южного изменится на северо-западное. Его скорость не превысит 9 метров в секунду.