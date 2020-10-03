В Бийске заметили очередного "борца" против масочного режима

Подписчики сообщества "Инцидент Бийск" рассказали о женщине, которая устроила скандал в одном из магазинов города. По словам очевидцев, дебоширка не стала надевать маску, несмотря на то, что ее отказывались обслуживать.

В комментариях под постом началась целая дискуссия на тему масочного режима. Одна часть пользователей поддержала женщину и высказалась о том, как им надоел масочный режим. Другие жители города не поняли, чем именно женщине не угодила маска и почему проще устроить скандал, чем надеть ее на лицо.

Ранее в Бийске уже прославилась одна из борцов против масочного режима. Женщину не устроил не только он, но и вышки связи.