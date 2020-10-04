Около 1,7 тысячи вакансий для инвалидов насчитали в Алтайском крае

Вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья обновили на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Работодателям требуются бухгалтеры, техники, операторы ЭВМ, менеджеры, медицинские работники, инженеры, электромонтеры, слесари, продавцы, швеи, сторожа. Больше всего вакансий расположено в категориях "оператор связи" и "педагог".

В управлении по труду отметили, что специалисты центров занятости населения в ежедневном режиме помогают людям с инвалидностью в подборе подходящих вариантов для трудоустройства.