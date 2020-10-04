+105. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число больных достигло 14 230.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 4, Бийск – 40, Рубцовск – 11, Тальменский район – 6, Троицкий, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Ельцовский, Михайловский, Смоленский, Угловский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Локтевский, Советский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Также за сутки в регионе умерло 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых 5 – от инфекции. Всего за время пандемии в Алтайском крае зарегистрировано 523 летальных исхода. В 227 случаях причиной смерти стал именно COVID-19, в 292 – иные причины. Четыре случая находятся на экспертизе.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 272 пациента. 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.