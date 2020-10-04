+105. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число больных достигло 14 230.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 4, Бийск – 40, Рубцовск – 11, Тальменский район – 6, Троицкий, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Ельцовский, Михайловский, Смоленский, Угловский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Локтевский, Советский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Также за сутки в регионе умерло 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых 5 – от инфекции. Всего за время пандемии в Алтайском крае зарегистрировано 523 летальных исхода. В 227 случаях причиной смерти стал именно COVID-19, в 292 – иные причины. Четыре случая находятся на экспертизе.
Сейчас в тяжелом состоянии находятся 272 пациента. 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
Барнаул-4???
Умирать много стало, увеличивается количество тяжёлых и на ИВЛ. Почему? Министр местного Минздрава может дать ответ?
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 4
Это прикол???
В Барнауле что тесты не проводились совсем??? А в Бийске что за сумасшедший прирост???
В барнауле почти победили ковид. На улице скорых полно, но наверное с соплями возят
Ситуацию с диагностическим центром взяли на контроль? Вчерашняя публикация про очереди в диагностическом - что-то из фильмов ужасов.
Так у местного руководства анализы поди в кабинетах берут. И, если хуже становится, в отдельные палаты кладут. Вот это руководство и думает, что также происходит и с остальными заболевшими.
Барнаул- 10 умерших, 97 - ИВЛ, Новосибирск - 3 умерших, 8 - ИВЛ. И такая разница каждый день. Чем это объяснить? У нас врачи не знают протоколов лечения, не хватает лекарств? Мест в стационарах? Журналисты, задайте вопросы Попову на пресс-конференции.
Общее количество выздоровевших за весь период 12.357 человек. Заболевших за последние сутки 105, в выздоровевших всего лишь 4! Вчера выздоровевших за сутки было 20, позавчера - 45. Больше умирают, меньше с каждым днем выздоравливают... Печальная статистика.
4.10.2020 14:29
- гость -
Поправка: выздоровевших за последние сутки 7 человек. Впрочем, это тоже очень мало...
Какая может быть статистика? Тесты зажимают. Теперь еще вместо КТ на рентген будут возить, а он неинформативен. Так что скоро и больных меньше покажут и смерть будет по другим причинам
Официальные данные.
Несколько дней назад писали - осталось в ковидных больницах в Барнауле мест примерно 60. Сейчас какая ситуация? VIP-места остались? Или администрация заняла их полностью?
Может из-за этого всего +4? Куда класть выявленных? Домой отправлять умирать с парацетамолом?
4.10.2020 14:29
- гость -
Было же сказано что коечный фонд занят почти полностью, а при простейших вычислениях получалось что только половина, вот и подгоняют.
"При этом в Барнауле за сутки нашли лишь четверых заболевших", - на барнаульцев не хватило тестов, наверное. У меня потеря обоняния, но никто же мне тест не даст, нужна постоянно высокая температура.
"При этом в Барнауле за сутки нашли лишь четверых заболевших", - на барнаульцев не хватило тестов, наверное. У меня потеря обоняния, но никто же мне тест не даст, нужна постоянно высокая температура.
Коллеге с потерей обоняния, сделали тест бесплатно после обращения по месту жительства. температуры не былою
"Все врут" House.M.D.
В нашем минздраве играют в медицину вместо работы. А министр абсолютный непрофессионал.
В нашем минздраве играют в медицину вместо работы. А министр абсолютный непрофессионал.
всю красноярскую шпану пора гнать из края сцаными тряпками по сусалам
"Коллеге с потерей обоняния, сделали тест бесплатно после обращения по месту жительства. температуры не былою
"Все врут" House.M.D.", - ответили, что мало ли вирусов от которых теряется обоняние.
Выходные, никого не выписывают и тесты не берут