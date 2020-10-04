Более 16 тысяч жителей Алтайского края получили средства реабилитации с начала года

Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обработало 78 тысяч 330 заявок от граждан с инвалидностью с начала года. Необходимыми изделиями обеспечили 16 тысяч человек, пишет официальный сайт региона.

Фонд передал жителям края 5 миллионов 4 тысячи 416 технических средств реабилитации, а тем, кто самостоятельно приобрел необходимую технику, выплатили компенсации на сумму около 30 млн рублей.

Нуждающиеся получили от фонда памперсы, ортопедическую обувь, трости, кресла-коляски, слуховые и голосообразующие аппараты, протезы конечностей, опоры для стояния детям-инвалидам, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, костыли, корсеты, туторы, противопролежневые матрасы, говорящие книги.