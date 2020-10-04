Роспотребнадзор объяснил резкий рост числа зараженных в Бийске

Региональный Роспотребнадзор заявил, что резкий рост числа зараженных коронавирусом в Бийске не связан со вспышкой. 4 октября в городе выявили сразу 40 новых случаев.

Из 40 зараженных в Бийске – 7 детей (4 школьника из разных школ, 2 случая среди детей, посещающих детский сад (из домашнего очага), 1 ребенок до 1 года), 33 взрослых. Из них 6 медработников, обследованных в рамках мониторинга, 17 предприятий и организаций, где зарегистрировано по 1 случаю среди сотрудников, 10 – лица старше 60 лет (пенсионеры).

В Роспотребнадзоре добавили, что случаев группового заражения людей не зарегистрировано.