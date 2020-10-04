Наталья Рудова соблазнила подписчиков фотографией в бикини

37-летняя звезда российских сериалов, актриса Наталья Рудова в очередной раз порадовала подписчиков откровенной фотографией.
Девушка опубликовала фото, на котором она позирует на яхте в бикини. Как всегда подписчики не поскупились на комментарии.
"Самые красивые девушки планеты это Рудова и Самбурская! Вы лучшие!", "Вот это тело", "Сказочная красота", "Шикарная и очень красивая", — пишут пользователи.
Самые уверенные в себе и целенаправленные комментаторы попытались пригласить актрису на свидание с возможным продолжением.
Наталья часто публикует на своей странице в Instagram, которые будоражат умы комментаторов.
Комментарии
У кашолки что то с ногами (не может сдвинуть вместе)
4.10.2020 18:03
- гость -
У кашолки...
дротопедствуй молча
Имхо, она не красивая. хе-хе