Около трех процентов российских школ закрыты на карантин

Заместитель главы Минпросвещения Виктор Барсюк в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал о том, что в России на карантин из-за ОРВИ и коронавируса закрыты 3% почти из 42 тысяч школ.

"Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня Министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс", – отметил он.

Кроме того, Виктор Барсюк подтвердил, что в первую неделю учебного года коронавирусом заразились более тысячи работников учебных заведений.