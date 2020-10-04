Как приготовить идеальные вареные яйца. Секрет китайской домохозяйки

Пользовательница одного из китайских порталов Юэ Цинь поделилась секретом варки яиц, благодаря которым они сохранят все питательные вещества, будут вкусными и легко очистятся.

Автор поста отметила, что, несмотря на простоту приготовления, в интернете есть множество рецептов блюд из яиц. Однако, по ее мнению, чтобы сохранить максимум питательных веществ их нужно именно варить.

Юэ Цинь посоветовала перед варкой дать яйцам полежать 10 минут в холодной воде и только после этого отправлять их на плиту. После варки их также нужно положить в холодную воду. Это позволит легко очистить готовый продукт и придаст яйцам нежный вкус.

Также пользовательница порекомендовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы услышите посторонние звуки – скорее всего, это яйцо испортилось.