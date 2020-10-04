Как приготовить идеальные вареные яйца. Секрет китайской домохозяйки

Пользовательница одного из китайских порталов Юэ Цинь поделилась секретом варки яиц, благодаря которым они сохранят все питательные вещества, будут вкусными и легко очистятся.
Автор поста отметила, что, несмотря на простоту приготовления, в интернете есть множество рецептов блюд из яиц. Однако, по ее мнению, чтобы сохранить максимум питательных веществ их нужно именно варить.
Юэ Цинь посоветовала перед варкой дать яйцам полежать 10 минут в холодной воде и только после этого отправлять их на плиту. После варки их также нужно положить в холодную воду. Это позволит легко очистить готовый продукт и придаст яйцам нежный вкус.
Также пользовательница порекомендовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы услышите посторонние звуки – скорее всего, это яйцо испортилось.
Комментарии
Секрет китайской домохозяйки...
Кто как чпокнуть летучую мышь и изобрести очередную китайскую заразу
Неуместно в период массовой гибели россиян от китайцев печатать рецепты от этих производителей птичьего,свинячего гриппов, атепичных пневмоний и прочих корон19......
Гыыыыыы... Рецепт моей бабушки! Вот жалко потрясти при покупке как раз не всегда есть возможность. А в лотках в МР всегда полно "болтунов".
Не потрясти, а крутануть как волчок.
А мы с месным варим яйца только по европейски.
19:53
А мы с месным варим яйца только по европейски.
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Он варит их в вашем ротике?