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В Алтайском крае осталось около 450 свободных коек для больных коронавирусом

, ИА "Амител"
Всего в регионе чуть больше трех тысяч коек
Фото: arxip.com

Фото: arxip.com

Оперативный штаб по Алтайскому краю сообщил, что в регионе осталось 452 свободные койки для больных коронавирусом. Всего в регионе 3020 мест.

"Всего развёрнуто 3020 коек . Из них с кислородом 1622, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек  3020-1350-1173-45  =  452", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время в регионе 2376 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14230 человек, в том числе 1066 детей до 17 лет включительно. Обследовано на коронавирусную инфекцию 507154 человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.10.2020 18:20
Гость

Почему же тогда в больницу по договоренности только можно попасть?

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