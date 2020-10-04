В Алтайском крае осталось около 450 свободных коек для больных коронавирусом

Оперативный штаб по Алтайскому краю сообщил, что в регионе осталось 452 свободные койки для больных коронавирусом. Всего в регионе 3020 мест.

"Всего развёрнуто 3020 коек . Из них с кислородом 1622, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек 3020-1350-1173-45 = 452", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время в регионе 2376 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14230 человек, в том числе 1066 детей до 17 лет включительно. Обследовано на коронавирусную инфекцию 507154 человек.