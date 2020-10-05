В некоторых районах Алтайского края 5 октября может выпасть мокрый снег. В целом по региону день будет довольно прохладным.

Температура воздуха в крае составит от +4 до +9 градусов, местами по юго-востоку до +14 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, утром, возможно, с мокрым снегом. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +13...+15 градусов. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду.