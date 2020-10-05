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Туман и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 5 октября

, ИА "Амител"
Местами будет очень холодно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В некоторых районах Алтайского края 5 октября может выпасть мокрый снег. В целом по региону день будет довольно прохладным.

Температура воздуха в крае составит от +4 до +9 градусов, местами по юго-востоку до +14 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, утром, возможно, с мокрым снегом. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +13...+15 градусов. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. 

Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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