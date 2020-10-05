Участкового уволили за поддельную справку в деле Михаила Ефремова

Подмосковного участкового уволили из органов внутренних дел за предоставление поддельной справки, связанной с делом Михаила Ефремова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сотрудниками Управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Московской области проведена проверка по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце города Москвы. По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщили изданию.

По информации источников, речь может идти о справке, которую полицейский выдал в отношении гражданской жены погибшего Сергея Захарова. Согласно документу, она сдавала ему койко-место. Это не позволило включить ее в список потерпевших.