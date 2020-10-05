Секс в рекламе товаров больше не вызывает интереса у потребителя

Ученые из Университета Триеста и Падуанского университета выяснили, что потребители стали меньше реагировать на эротизацию рекламы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Специалисты провели исследование, в рамках которого группе людей показали ролики с эротикой и без нее, а затем сравнили их ощущения. Выяснилось, что полуголые модели не только не стимулируют желание купить товар, но и наоборот, вызывают больше негативных эмоций.

"Если товар релевантен теме секса или эротизма, допустим, касаемо одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики, то здесь это уместно. Это уместно в отношении, допустим, дорогих автомобилей, которые, скорее, не для перевозки майской рассады тещи, детей и прочего, а для индивидуального пользования", – прокомментировал результаты глава консалтингового агентства "Психея" Алексей Муразанов.