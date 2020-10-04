Такой день. Ирина Долгова осталась под стражей и угонщик пожарной машины

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 4 октября. Без коронавируса.

Барнаульцы пожаловались на разбитую улицу в центре города. Грязь и ямы доставляют людям множество неудобств.

Представитель одного из элитных парфюмерных магазинов Барнаула обратилась в полицию и рассказала о краже. По ее словам, неизвестный вынес из торгового зала семь флаконов парфюма на 46 тысяч рублей.

Один из самых дорогих особняков Барнаула выставили на продажу на популярном онлайн-сервисе. Недвижимость расположена в Фирсовой Слободе.

Жителя Волчихи, который поджег дом и угнал пожарную машину, взяли под стражу. Против мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел: одно – за умышленное уничтожение или повреждение имущества, одно – за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, а также два – за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который ударом ноги сломал женщине лицевую кость.

Алтайский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой.