На вершине Семинского перевала завершают реконструкцию площадки

Дорожники завершают реконструкцию площадки на вершине Семинского перевала. Она расположена на 583-м километре Чуйского тракта, сообщает официальный сайт Республики Алтай.
В комплекс входит памятник регионального значения – обелиск, посвященный 200-летию вхождения республики в состав России, круглая площадка и восемь камней вокруг стилизованного очага, символизирующие совет зайсанов, а также установлены два камня со строками из песни "Алтай" и навес-беседка.
"При реставрации беседки снаружи мы нанесли национальный орнамент, внутри – традиционный календарь и изображения сеоков (родовое деление у алтайцев). Цвет навеса и элемент на крыше повторяют герб республики. Все решения согласовывали с Национальным музеем", – пояснила дизайнер Елена Поташевская.
Работы полностью завершат до конца ноября 2020 года.
Комментарии
Заметил такую вещь. Везде, куда можно доехать на машине, мусора в разы больше чем вдоль пешеходных троп. Наверное гиды призывают к сознательности и народ стесняется, а на авто делай что хочешь. Что должно быть в голове у человека, который заливает масло в двигатель или допивает пиво и выбрасывает пластиковый мусор тут же, на обочину, вокруг этой уникальной природы?
08:45АБОРИГЕН "Везде, куда можно доехать на машине, мусор"
До Вас там мусора не было и не воняло!
Тоже это заметил. Срач рядом с городом в лесах и лесополосах и километров за 100 от города. А в промежутке не интересном для автомобилистов чисто по лесам. Совершаю дальние велопоездки и наблюдаю это.
5.10.2020 09:15
- гость -
Я тебя огорчу, более половины всего срача оставляют местные. Они просто привыкли и не замечают этой природы. Ты ещё не видел стоянки которые делают местные когда идёт сбор шишек. Вот уж где помойки так помойки. Так что забейся в щель со своим выканьем.
09:46 АБОРИГЕН "Так что забейся в щель со своим выканьем."
Какой вы весь американский, культурный, учите нас как жить, спасибо Вам! Спасибо за срачи на страницах амика, они нас воспитывают против всего буржуазного, американского и пошлого! Вы подаете такие примеры, что они отталкивают от идей, которые вы сюда заносите. Спасибо Вам!
5.10.2020 10:04
- гость -
Если ты думаешь что я кого-то учу и воспитываю, огорчу тебя ещё раз.