На вершине Семинского перевала завершают реконструкцию площадки

Дорожники завершают реконструкцию площадки на вершине Семинского перевала. Она расположена на 583-м километре Чуйского тракта, сообщает официальный сайт Республики Алтай.

В комплекс входит памятник регионального значения – обелиск, посвященный 200-летию вхождения республики в состав России, круглая площадка и восемь камней вокруг стилизованного очага, символизирующие совет зайсанов, а также установлены два камня со строками из песни "Алтай" и навес-беседка.

"При реставрации беседки снаружи мы нанесли национальный орнамент, внутри – традиционный календарь и изображения сеоков (родовое деление у алтайцев). Цвет навеса и элемент на крыше повторяют герб республики. Все решения согласовывали с Национальным музеем", – пояснила дизайнер Елена Поташевская.

Работы полностью завершат до конца ноября 2020 года.