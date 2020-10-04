"Берегите друг друга". Виктор Томенко выложил фото из больничной палаты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал очередной пост из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.

"Дорогие друзья! Желаю всем вам приятного вечера и спокойной ночи перед началом новой трудовой недели. Всем, кто болеет (я пока с вами) — непременно идти на поправку. Всем, кто здоров — так держать!!! Дай Бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга", — подписал фото глава региона.

Как уже сообщал amic.ru, о том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Спустя несколько дней у губернатора развилась двусторонняя пневмония, и главу региона перевели с амбулаторного лечения в стационар.

Позже Томенко записал видеообращение к жителям края и рассказал о состоянии своего здоровья.