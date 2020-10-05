За прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом в Республике Алтай выросло на 40 – до 4007. Такие данные приводит региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 24 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 11 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка. 20 из 40 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в 20 – диагностированы симптомы заболевания.

Выздоровели за минувшие сутки еще 39 пациентов. Общее число вылечившихся в регионе – 2918 человек.

Ранее в республике скончались 23 пациента с коронавирусом. 20 из них умерли от COVID-19.