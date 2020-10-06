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Тест-драйв Mitsubishi Outlander: максимальный комфорт и простор в любой поездке

, ИА "Амител"
В модели 2020 года сохранены все преимущества автомобиля и добавлены новые "фишки"

В 2020 Mitsubishi Motors обновил модельный ряд автомобилей, в том числе и бестселлер Mitsubishi Outlander. Полюбившийся российскому потребителю кроссовер сохранил главные преимущества: под капотом проверенный временем двухлитровый двигатель, в кожаном салоне удобные кресла, простая и понятная система управления, отличный обзор и высокий клиренс. Но есть новинки, которые делают его еще более стильным, комфортным и маневренным. Какие именно, лично оценил на тест-драйве от Автоцентра АНТ, единственного официального дилера Mitsubishi Motors в Алтайском крае, радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков.

Внешний вид

Outlander сохранил давно полюбившийся российскому потребителю экстерьер. Но стало больше стильных деталей. Автомобиль отличается от предшественника выразительным дизайном передних фар в комбинации со светодиодной LED-оптикой. Производитель усовершенствовал решетку радиатора, обновил дизайн бампера и модернизировал колесные диски.

В Автоцентре АНТ представлена вся цветовая палитра автомобилей Mitsubishi Outlander.

Простая "приборка"

Обновленный Outlander сохранил комфортность и эргономичность салона. Качество материалов и их сборка на уровне. А на звуке рычага включения поворотника и вовсе "залипаешь". Многие современные автомобили "страдают" переполненностью приборной панели. А на деле и половина кнопок, рычагов и переключателей владельцу не нужны.

В Mitsubishi Outlander все просто, понятно и под рукой. На "приборке" только то, что нужно для комфорта и в городе, и на трассе. Все интуитивно понятно, и во время движения не приходится отвлекаться на поиск, скажем, регулировки температуры в салоне. Японские производители не гонятся за всеми новинками автоиндустрии.

Ставку делают на качество и действительно нужные технологии. Автомобиль оснащен бортовым компьютером, мультимедиа с поддержкой CarPlay и AndroidAuto или YandexAuto, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, USB для зарядки телефона для пассажиров сзади.

Силовая установка

Автомобиль набирает скорость плавно. Трогаться с места – одно удовольствие. Движущая сила – бензиновый двухлитровый мотор мощностью 146 л.с. Учитывая, что "ест" он доступный и экономичный АИ-92, и для города, и для выездов – самое то.

Дорожный просвет – 215 мм. Вы можете не переживать по поводу парковки даже у высокого бордюра и спуска на подземную стоянку. 

Зима близко, а значит, стоит обратить и внимание на систему 4WD, которой оснастили этого "железного коня". Тем более что полный привод здесь включается не только с кнопки в салоне, но и автоматически при пробуксовке передних колес. 

Маневренность и обзорность

Руль очень приятный на ощупь и податливый. Когда поворачиваешь, нет ощущения, что едешь на большом кроссовере. При этом автомобиль демонстрирует прекрасную маневренность. Во время тест-драйва ее проверили и в пробках на проспекте Строителей, и на узких парковках во дворах.

Большие боковые зеркала, парктроники, камера заднего вида делают Outlander очень комфортным для плотного городского потока. А длинная база дает устойчивость на трассе. Этот автомобиль отлично подходит для путешествий. Сидеть сзади тоже очень удобно: на пассажирских сиденьях регулируется спинка по высоте, подлокотник с подстаканниками и воздуховоды.

А вместительный багажник объемом 591 литр в пару движений увеличивается до 1 754. При этом получается ровный пол, на котором с комфортом может разместиться пара взрослых человек. Например, если вы поехали в Горный дикарями, но не хотите ночевать в палатке.

Еще больше места в обновленном семиместном Outlander (с третьим рядом сидений). В линейке также есть авто с бежевой отделкой салона и версия Outlander GT с трехлитровым объемом двигателя. А в сентябре в Автоцентре АНТ появилась новая ограниченная серия Outlander Black Edition.

Безопасность 

В автомобиле семь подушек безопасности: боковые – для водителя и пассажира спереди, боковые шторки – для первого и второго ряда сидений, а также подушка безопасности для коленей водителя. Но чтобы они водителю не пригодились, в Outlander есть системы помощи. Например, индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах, что будет отличным помощником при перестроении. 

Система предупреждения об опасности наезда сзади поможет избежать одного из самых частых ДТП – мятый задний бампер. А чтобы самому не догнать автомобиль впереди, есть система помощи при экстренном торможении. И, конечно, производитель оснастил модель системами предотвращения столкновений при парковке и помощи при подъеме.

А динамическая система курсовой устойчивости поможет удержать автомобиль на скользкой дороге или при резких маневрах. 

Новый Mitsubishi Outlander – отличный автомобиль для безопасного и комфортного вождения. Проверьте это во время тест-драйва в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Только в октябре специальная цена на Mitsubishi Outlander в наличии от 1 556 500 рублей с выгодой по трейд-ин до 260 000 рублей*.


Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00
Телефон: +7 (3852) 29-00-29
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*Организатор акции: ООО "АНТ ХОЛДИНГ". Предложение действует с 01.10.2020 по 30.10.2020 г. Не является офертой. Скидка до 260 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.10.2020 09:48
- гость -

Эх, если бы не вариатор, а была бы гидравлика. И мост сзади, да раздатка механическая.

6.10.2020 10:20
Жоржик

6.10.2020 09:48
- гость -

Точно, вариатор - кот в мешке. С ним не нужна эта машина.

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