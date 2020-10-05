Врач назвала "самый опасный предмет" во время пандемии

Неправильно используемая маска является наиболее опасным предметом при пандемии коронавируса, заявила терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10-15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", – предостерегла она.

Эксперт добавила, что носить защитные маски нужно не дольше двух часов. При этом их надо аккуратно снимать, не касаясь лица, и утилизировать в герметичном пакете. Кроме того, не стоит забывать и об использовании бытовых антисептиков, таких как спирт и мыло.

Ранее в Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску.

По последним данным, в России насчитывается 1 215 001 случай коронавируса и 21 358 смертей.