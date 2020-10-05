Врач назвала "самый опасный предмет" во время пандемии

Неправильно используемая маска является наиболее опасным предметом при пандемии коронавируса, заявила терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".
"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10-15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", – предостерегла она.
Эксперт добавила, что носить защитные маски нужно не дольше двух часов. При этом их надо аккуратно снимать, не касаясь лица, и утилизировать в герметичном пакете. Кроме того, не стоит забывать и об использовании бытовых антисептиков, таких как спирт и мыло.
Ранее в Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску.
По последним данным, в России насчитывается 1 215 001 случай коронавируса и 21 358 смертей.
Комментарии
ну да ну да....прочли вброс......идём дальше....а че? должны кинуться все опять закупать маски? слишком много с китаю анвезли, теперь склады ломятся, баблишки поднять надо? Ну вас....
Так только на маски работать придется
krash, кипятить надо маски и вовремя менять. А не носить одну и ту же по несколько дней бессменно.
5.10.2020 10:52
- гость -
Так только на маски работать придется
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Купи 10 штук, вовремя меняй, складывай после в полиэтиленовый мешок. Начнут заканчиваться - клади в кастрюльку с водой, кипяти минут 5-10. Подсохнут - можно снова пользоваться.
носить защитные маски нужно не дольше двух часов
А что можно делать в магазине два часа?!!!!! И 20 минут хватает. В трамваях как-то тоже кататься часами - из того возраста вышли. Так как тогда?
У меня есть знакомый, он соблюдал самоизоляцию, без маски на улицу не выходил. Постоянно меня попрекал, что я безответственно отношусь к себе и другим, не соблюдая мер безопасности... Настал день и он заболел. Отлежав в больнице, знакомый изменился до неузнаваемости. Маску вообще не одевает и антисептик закинул в шкаф под раковину. Ему было очень обидно, что он соблюдал все предписания и все равно заболел, а те кто плевал на все меры - живут и радуются жизни!
значит не все соблюдал )
что целовался взасос жене же не признается )
5.10.2020 11:08
- гость -
У меня есть знакомый, он соблюдал самоизоляцию, ...Маску вообще не одевает и антисептик закинул в шкаф под раковину.
Ну все правильно. Сейчас у него приобретен иммунитет.
Только никто не скажет насколько он действует.
Про бессимптомников говорят, что у них он слабый.
У остальных - снижается со временем.
Какие маски из Китая??Не смешите.Сейчас полно производства в России .Во Франции маска стоит 3 евро и никто не бубнит,нужна она или нет..Иначе штраф,который начинается от 300 евро в общественном месте.Весь мир в них ходит и только в России они не помогают.Какая прелесть.
Самое главное использовать такой антисептик, как спирт.
12:20 гость "Самое главное использовать такой антисептик, как спирт."
1 Внутрь.
2 Дать попробовать вирусу
3 Выпить вместе с вирусом.
Победит сильнейший...
Маски нужны для того, чтобы те кто их требует носить отъ..стали, больше нет смысла в них. Разве ещё есть какая-то функция?