У переболевших COVID-19 пациентов иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение полугода. Об этом порталу ura.ru рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.
По его словам, у выздоровевших людей уровень антител снижается вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев. После этого клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирус. Как объяснил вирусолог, те, кто болел в апреле, в октябре уже вновь могут заразиться.
Чепурнов отметил, что надежды на формирование коллективного иммунитета больше нет. "Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", – заявил ученый.
Комментарии
Сотрудники ковидных госпиталей переболели уже по 1-2 раза ..И полгода не прошло..Говорят хороший титр антител только у тех,кто переболел в тяжелой форме..у остальных нет устойчивого иммунитета,болеют снова.
так и будем вечно болеть пока все не помрем
все правильно сказал кадафи
на вакцину вроде говорили иммунитет 2-3 года
переболел в июне.
начинаю бояться.
уровень антител, действительно, быстро падает, сдавал анализы повторно...
Хорошая реклама вакцине.
Так введут обязательное ежегодное прививание, в налоги прям включат стоимость вакцины - этож сразу миллиарды.
Объясните далеким от медицины: почему переболев этой болезнью, иммунитет через полгода уходит, а от вакцины - держится... или тоже через 3 месяца уходит?? Или еще не изучили?
Постоянное присутствие вируса в окружающей среде, заставляет иммунитет постоянно с ним бороться, а следовательно поддерживать антитела в требуемом количестве. Когда вирус не попадает в организм, то и антитела не требуются. Вот и не вырабатываются.
Я болела в начале февраля. Антитела летом были 1,2. В начале сентября опять переболела, но легче чем в феврале.