У переболевших COVID-19 пациентов иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение полугода. Об этом порталу ura.ru рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

По его словам, у выздоровевших людей уровень антител снижается вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев. После этого клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирус. Как объяснил вирусолог, те, кто болел в апреле, в октябре уже вновь могут заразиться.

Чепурнов отметил, что надежды на формирование коллективного иммунитета больше нет. "Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", – заявил ученый.