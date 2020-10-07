"Переговорке" скоро год. Ведущий проекта рассказал, что спросил бы у Путина

В прошлом году на портале amic.ru стартовал видеопроект "Переговорка". Журналисты приглашают на интервью известных личностей, которые интересны своими достижениями, или экспертов, готовых объяснять события, происходящие в Алтайском крае, России и мире. Ведущий программы – продюсер и блогер Александр Михельсон. В эфире радио "Эхо Москвы" он рассказал, зачем просил председателя АКЗС снять галстук, кто из гостей оказался самым интересным, а также какой вопрос бы задал президенту Владимиру Путину.

– Александр, что же такое проект "Переговорка"?

– Формат большого интервью, он сейчас крайне модный, спасибо Дудю, который взорвал этот сегмент. Наша команда решила создать местный региональный проект на хорошем уровне. Сделать его не телевизионным, то есть когда сидит ведущий серьезный в пиджаке и задает вопросы такому же серьезному мужчине или женщине.

Это все есть на наших местных каналах, мне кажется, это уже совсем несовременный формат и неинтересный. Мы решили сделать смотрибельно и оригинально по картинке, но без напоминания о привычном телевизоре. Кстати, если кто-то не видел проект, его обязательно нужно посмотреть.

– Это всегда одна локация, либо есть варианты?

– Важная часть этого проекта – мы не привязываемся к конкретным форматам. Говорим на самые разные темы, причем даже заход на программу может быть как от события, так и от человека. Формат визуальный, в основном он привязан к студии. Но попытки съемок вне локации есть. Например, мы делали интервью в Бийске по теме туризма. И в Горно-Алтайске снимали. Тогда все это было совершенным экспромтом.

Мы за час собрались и поехали снимать интервью с Ксенией Милас, это ведущая программы "Ревизорро". Но такие съемки-экспромты редкие.

– Переходим к гостям – одного вы уже назвали. По каким принципам вы выбираете гостя для программы, кто был самым ярким?

– Если это событийная какая-то составляющая, через гостя мы пытаемся понять, например, что будет происходить с обучением детей в школах, начиная с 1 сентября. Что там власть вообще думает? На эту тему мы общались с министром образования Алтайского края Максимом Костенко.

Это был первый представитель исполнительной власти в "Переговорке". Когда-то мы приглашали интересную личность, например, Дмитрия Никулина из нашей команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта". Он рассказал о внутренней кухне на канале ТНТ. То есть нет здесь конкретной привязки тематической, она зависит либо от наличия звезды либо от событийности какой-то темы.

– Давайте назовем три самых ярких гостя, которые больше всего запомнились в "Переговорке"?

– Первый гость, который мне, безусловно, запомнился, это Александр Романенко – председатель АКЗС. Мы его звали намеренно, потому что нам нужен был статусный человек. Тогда-то и был первый этап притирки. Мы начали обсуждать вопросы, ведь это серьезный мужчина, но я подхожу к съемкам иначе. Я считаю, что это разговор двух человек, это авторская программа. И в момент, когда мы начали писать, мы его уговорили снять галстук. Сначала он отреагировал спорно, но все же согласился. Я спросил: все ли вопросы можно задавать? Он ответил: все.

– Не зря, значит, галстук сняли...

– Мы как журналисты привыкли общаться сначала с пресс-службой. Некоторые там надувают щеки и так далее, а потом, когда гость приходит, он нормально говорит – спокойно. Отвечает практически на все вопросы, которые даже пресс-служба с придыханием просила не задавать.

– Продолжаем говорить о самых ярких гостях. Давайте еще двоих назовем.

– Мне очень понравилось интервью с Валерием Елыкомовым, это наш депутат от Алтайского края в Госдуме, бывший главный врач нескольких больниц в Барнауле. Это интервью было как раз в момент разгара эпидемии коронавируса, в ситуации совершенно полного непонимания, что вообще дальше делать. И вот пришел человек с таким мощным хорошим профессиональным медицинским бэкграундом.

Крайне интересные выводы делал о ситуации в целом. Рассказывал и об истории, он сравнивал эту эпидемию с военными временами, когда нужна такая крайняя мобилизация и решения необходимо принимать быстро. Вот этот вариант программы заходит по-настоящему, точь-в-точь чего мы и хотели. Душевно идет беседа, нормальный разговор двух людей. Вот чего хочется добиться!

– Так, Александр, теперь назовите третьего гостя.

– Дмитрий Никулин, участник нашей знаменитой команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта". Мне почему-то вот искренне хотелось именно с Никулиным поговорить, потому что, посмотрев ситком на ТНТ, я проникся. Поразительно! Он очень искренний, очень открытый человек.

Мне эта программа еще запомнилась тем, что когда начинаешь монтировать, собирать, конечно, волосы дыбом встают, что набрать? Мы клеили тот выпуск. Но это самая просматриваемая "Переговорка" из всех на YouTube. Еще мне понравилась программа с Андреем Крайтором. Это трехкратный чемпион мира по гребле на каноэ и байдарках. Он уроженец Украины, который принял гражданство Азербайджана, потом переехал в Россию – базировался во Владивостоке.

– Александр, следующий вопрос хочу задать. Для кого "Переговорка"? Кому стоит посмотреть программу?

– Сложно отвечать на такие вопросы. Когда мы делаем, например, программу о ценах на бензин – это одна аудитория. Когда мы разговариваем с нашим чемпионом мира Сергеем Шубенковым – это, наверное, другие зрители.

– А с кем вы мечтаете встретиться в рамках "Переговорки"?

– Путин, Трамп. А если серьезно, с господином Жириновским интересно поговорить, потому что у меня на эфире был депутат АКЗС от ЛДПР Владимир Семенов. Мы с ним процентов 20 времени проговорили именно о Жириновском. Мне искренне интересно понять, это человек такой или игра актерская? Но Жириновский, в хорошем смысле, мощнейший политический зверь.

– Какой вопрос Владимиру Владимировичу Путину задали бы? Какой самый важный?

– Я бы задал вопрос, почему у нас продолжают воровать миллиардами? Его статус дает ему возможность одним щелчком закрыть эту тему. А у нас: тут миллиард украли, здесь миллиард украли. Я искренне не могу понять – почему? Ведь есть же все рычаги.

– Сколько времени уходит на подготовку программ?

– Процесс приглашения людей иногда затягивается. Была ситуация, когда мы договорились на интервью. Утром в назначенный день мне звонит гость и говорит, что у него температура 39. В итоге интервью с этим человеком состоялось только через три месяца. На сам процесс съемки у нас уходит в районе часа почти всегда. Работа над материалом может занимать много времени, если встреча была с человеком из сферы искусства. А вот, с Елыкомовым, например, наоборот, – я не знал, что можно убрать.

– И последний вопрос. Александр, расскажите о планах.

– Мы планируем новый сезон, хотим почаще снимать в других локациях. Пока будем стараться максимально выжиматься и по количеству программ, и по качеству. Берем на себя ответственность делать все интереснее.