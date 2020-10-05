Пенсионерка из Барнаула взяла крупный кредит и отдала все деньги мошенникам

69-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он доложил, что злоумышленники пытаются снять деньги с карты женщины, и чтобы их обхитрить, ей необходимо снять все накопления в размере 154 тысяч рублей и перевести на продиктованный счет.

Позднее жертве снова позвонили. Ей рассказали, что на ее имя оформили заем и ей якобы необходимо самой взять кредит и вновь перевести деньги на "безопасные" счета. Так горожанка оформила на себя кредит в размере 200 тысяч рублей и положила всю сумму на озвученный счет.

Сейчас полицейские ищут злоумышленников.