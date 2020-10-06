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От Павловской до Речного вокзала. Жителям Барнаула подарили линию метро

, ИА "Амител"
Фотографируясь на фоне станций, можно выиграть денежный приз и билеты на фестиваль уличной культуры

В конце сентября Райффайзенбанк открыл арт-линию метро в Барнауле. Ветка метро представляет собой шесть 3D-рисунков, размещенных в различных частях Барнаула. В честь этого компания запустила интерактивный квест с возможностью выиграть билеты на престижный фестиваль уличной культуры Street vision и денежный суперприз.

Миф о существовании барнаульского метрополитена живет среди жителей города не первое десятилетие. В конце нулевых силами местных энтузиастов он даже получил ироничное онлайн-воплощение в виде собственного сайта с подробной схемой станций, виртуальным музеем, новостной лентой и обновляемым разделом требующихся вакансий. 

"Мы решили поддержать легенду о барнаульском метро и визуально воплотить ее на улицах города, сделать новую достопримечательность. Банк разместил иллюстрации метро в виде трехмерных рисунков в шести локациях города. Так мы поддержали развитие уличной художественной культуры в Барнауле", – отмечают в Райффайзенбанке.

Также компания объявляет о старте квеста с главным призом – 50 тысяч рублей. Для участия в розыгрыше нужно найти минимум три "станции", сделать на их фоне креативные фото и выложить одним постом на страницах в социальных сетях с хештегом #метровбарнауле. А для того чтобы выиграть поездку на фестиваль и сувенирную продукцию, достаточно сфотографироваться на фоне одной "станции" и также разместить снимок с хештегом проекта.

Информацию о расположении "станций" можно найти на сайте организатора. Победителей квеста в конце октября 2020 года определит авторитетное жюри из ведущих арт-экспертов, художников – авторов "станций" и руководителя креативной группы проекта.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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