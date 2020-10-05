Полиция задержала сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Полиция задержала Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Мужчину подозревают в нарушении статьи 20.02 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По предварительным данным, сын бывшего главы региона призывал людей собираться на митинги в защиту отца.
Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сейчас бывший губернатор содержится в СИЗО "Лефортово".
Комментарии
весомый аргумент чтобы Сергей Иванович разговорчивей стал. Теперь Фургал и убийство Кеннеди на себя возьмет лишь бы сына не трогали
Взгляд нехороший какой, тяжёлый... и вид бандитский, бррррр...
Тот ещё бандюган.Его бы посадить первентивно надо помимо штрафа.Папа убийца и что из него получится?
-Папа убийца
у нас что, презумпцию невиновности отменили? если нет то варежку захлопни. Мне даже тот факт, что за него столько людей поднялось уже о многом говорит и уважение вызывает к нему. А вам по ушам проехали всякие пометы с зомбоящика вы и верите
На прошлой неделе больше всего "умилило" то как самопровозглашённая российская интеллигенция (СРИ)за педофила впрягалась.
У тех подписавшихся интеллигентов мозги вконец скисли.
5.10.2020 14:01
- гость -
Тот ещё бандюган.Его бы посадить первентивно надо помимо штрафа.Папа убийца и что из него получится?
Ты барнаульский следователь по делу ??? Все то знаешь.
А что тут знать? Абсолютно у всех тогдашних "предпринимателей" руки в крови.Абсолютно у всех.К примеру Ходор сам откровенничал в одном из роликов,что его ребята из "безопасности" "работали" как надо,поэтому он и стал миллиардером.Причём оставаясь живым.Широко применялись и "первентивные" меры.