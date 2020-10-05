Полиция задержала сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Полиция задержала Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчину подозревают в нарушении статьи 20.02 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По предварительным данным, сын бывшего главы региона призывал людей собираться на митинги в защиту отца.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сейчас бывший губернатор содержится в СИЗО "Лефортово".