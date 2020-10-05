Самая красивая стюардесса России Алена Глухова порадовала своих подписчиков в Instagram очередными пикантными фотографиями.
На кадрах девушка позирует в бежевом боди в профиль и в анфас. Стюардесса призналась, что беременна.
"Беременность явно украшает! +2кг и все ушло в 🍑 ))) Мне это определенно нравится 🤪😅...⠀Живот можно больше не втягивать)))" – подписала пост Глухова.
Подписчики засыпали стюардессу комплиментами. "Какой солнечный человечек! Алена, ты прекрасная", "Ты будешь прекрасной мамой", "Если беременность, то только такая", "Хорошеешь с каждым днем", – восторгаются поклонники.
Напомним, Глухова работает в авиакомпании "Россия". Ранее девушка получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
Комментарии
Предлагаю 2 раза в день подобные публикации!
5.10.2020 14:07
- гость -
Предлагаю 2 раза в день подобные публикации!
Стюардесс не хватит))
Красиво.