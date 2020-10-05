Самая красивая стюардесса России Алена Глухова порадовала своих подписчиков в Instagram очередными пикантными фотографиями.

На кадрах девушка позирует в бежевом боди в профиль и в анфас. Стюардесса призналась, что беременна.

"Беременность явно украшает! +2кг и все ушло в 🍑 ))) Мне это определенно нравится 🤪😅...⠀Живот можно больше не втягивать)))" – подписала пост Глухова.

Подписчики засыпали стюардессу комплиментами. "Какой солнечный человечек! Алена, ты прекрасная", "Ты будешь прекрасной мамой", "Если беременность, то только такая", "Хорошеешь с каждым днем", – восторгаются поклонники.

Напомним, Глухова работает в авиакомпании "Россия". Ранее девушка получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".