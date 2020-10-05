Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

"Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого", – отметил российский лидер.

Также Путин обратился к студентам педагогических вузов и назвал их будущую профессию в высшей степени благородной. Он отметил, что от их мастерства, терпения, мудрости и любви к ученикам зависит, к каким нравственным ориентирам будет стремиться молодое поколение и с какими знаниями оно вступит во взрослую жизнь.

Президент выразил уверенность в том, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться и бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполняя подвижническую миссию. Он пожелал преподавателям успехов и осуществления намеченных планов.

Ранее с Днем учителя педагогов поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.