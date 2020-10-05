Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.
"Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого", – отметил российский лидер.
Также Путин обратился к студентам педагогических вузов и назвал их будущую профессию в высшей степени благородной. Он отметил, что от их мастерства, терпения, мудрости и любви к ученикам зависит, к каким нравственным ориентирам будет стремиться молодое поколение и с какими знаниями оно вступит во взрослую жизнь.
Президент выразил уверенность в том, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться и бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполняя подвижническую миссию. Он пожелал преподавателям успехов и осуществления намеченных планов.
Ранее с Днем учителя педагогов поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Комментарии
вот воспоминнания, добрые.....а наших детей хочет лишить таких воспоминаний, что они помнить будут? Скайп? маски? Сама доброта.
Он лучше бы им зарплату сделал, как у прокурорских или судейских работников. Одними поздравлениями сыт не будешь. Болтун
Не, дед похоже в своём мире живёт и окончательно решил завязать с реальностью.
Фальсификаторы выборов. Хотя работа учителя трудная.
Хлопец пожелал учителям "достойно выполнять подвижническую миссию"!!! Теперича учителя на достойную зарплату могут не рассчитывать! Одна отрада - выборы, вот там они и заработают и деду голоса обеспечат?
5.10.2020 15:33
АБОРИГЕН
Так оно и есть. Дети его друзей и прихлебаев в обычные школы не ходят. А детям простых людей быть грамотными и не требуется, т.к. такими и управлять проще. Что чиновники скажут, то и будут выполнять, да еще и нахваливать правительство!
5.10.2020 16:23
- гость -
Ну подобными аргументами можно было бы оправдаться лет 50 назад. Сегодня нет никаких простых людей, а грамотность и образование отдельно взятого человека не зависит от государства.
Не вижу никаких выдающихся отличий от того, что дети этой так называемой элиты учатся за границей.
Просто дед несёт околесицу которую можно ещё было бы нести лет 130-140 назад где нибудь в прусском военном училище. А сегодня это звучит как безнадёжно устаревшая дичь.