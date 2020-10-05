В Красноярске сторонников Путина оштрафовали за велопробег в поддержку поправок в Конституцию. Об этом местный общественник Иван Соловьев рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Соловьев пытался согласовать несколько мероприятий в поддержку политзаключенных и хабаровчан. Однако власти ему отказали, исходя из введенных в регионе антиковидных ограничений.

Тогда активист подал в полицию жалобу на велопробег "Молодой гвардии" 4 июля. Тогда молодые сторонники президента отпраздновали принятие поправок к Конституции, о чем глава отделения Денис Перик отчитался в социальных сетях.

Неделю назад Соловьев получил от полиции ответ: главу "молодогвардейцев" привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

"Когда справедливость хоть отчасти восторжествовала", – написал по этому поводу активист.

При этом полиция отказалась привлекать к ответственности "Волонтеров Конституции" и их организаторов, которые проводили массовые мероприятия в июне 2020 года.