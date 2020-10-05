В Красноярске сторонников Путина оштрафовали за велопробег в поддержку поправок в Конституцию. Об этом местный общественник Иван Соловьев рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Соловьев пытался согласовать несколько мероприятий в поддержку политзаключенных и хабаровчан. Однако власти ему отказали, исходя из введенных в регионе антиковидных ограничений.
Тогда активист подал в полицию жалобу на велопробег "Молодой гвардии" 4 июля. Тогда молодые сторонники президента отпраздновали принятие поправок к Конституции, о чем глава отделения Денис Перик отчитался в социальных сетях.
Неделю назад Соловьев получил от полиции ответ: главу "молодогвардейцев" привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
"Когда справедливость хоть отчасти восторжествовала", – написал по этому поводу активист.
При этом полиция отказалась привлекать к ответственности "Волонтеров Конституции" и их организаторов, которые проводили массовые мероприятия в июне 2020 года.
Комментарии
В Сибири сторонников Путина оштрафовали за несогласованный митинг
Ну вообще хорошая новость, закон должен быть для всех
интересно, чьи дети состоя в этой партии "Молодая гвардия"? я не поверю что из семьи рабочих, которая последний ... без соли доедает
Это показуха, давайте еще уголовные дела заводить на друганов вождя - вот тогда режим и рухнет, а нам это надо?!
Уж лучше бы не позорил словосочетание "молодая гвардия"! У меня это сочетается с героями-молодогвардейцами, но не как с ... Путина.
Это молодая нацгвардия. Нацгвардейцы тоже имеют право на митинг
Это сделано только чтобы потом ссылаться на этот случай, вот мол смотрите у нас все равны перед законом.
Когда ссылаются на исполнение закона, это хорошо. Закон надо исполнять всем, хоть молодым росгвардейцам, хоть людям со светлыми лицами
Вообще-то их дубинками должны были разогнать, чтобы неповадно было.
15:40 - гость - "их дубинками должны были разогнать"
Не, не. Холодной водой из брандспойтов и резиновыми пулями, как положено в любой демократической стране. Остальное не считается и относится к советским издержкам.