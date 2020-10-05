Полноценная партия российской вакцины от COVID-19 поступит в Алтайский край в первом квартале 2021 года. Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 октября заявил главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

По предварительным данным, следующая партия препарата "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") составит 2 тысячи доз. При этом сроки поставки и объем партии могут измениться, а очередность получения прививки будет устанавливаться по сопровождающим документам, подчеркнул Шевченко.

Напомним, что 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Добровольцем стала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Также вакцину получили и другие медики, которые изъявили желание испытать препарат на себе. Всего пробная партия в регионе составила 42 дозы.