Шахматная плитка и куча дорожек. Как в Индустриальном районе Барнаула строят новый сквер

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул продолжает обновляться. Так, в самом разгаре работы в новом сквере на улице Сергея Ускова. Напомним, пустырь в новостройках стал одним из объектов для благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Сейчас здесь сделали основные аллеи, по которым уже гуляют горожане, установили основу для фонарей, подготавливается земля для высадки около сотни елок и сосен. Из-за коронавируса непосредственные работы в будущем сквере начались поздно: 8 августа три бригады рабочих СК "Город" только приступили к благоустройству. Много времени и сил у подрядчика отняла вырубка старых кленов, сообщает мэрия города. Кроме этого, в сквере вместо изначально запланированного искусственного водоема будет установлена альпийская горка. Материалы для нее уже привезены на площадку. Как выглядит сейчас бывший пустырь, смотрите в нашем фоторепортаже.