Определены темы итогового сочинения 2020/2021 учебного года, сообщает сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Тематические направления итоговых сочинений:

Забвению не подлежит;

Я и другие;

Время перемен;

Разговор с собой;

Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.

Напомним, что основной этап итогового сочинения для выпускников школ пройдет 2 декабря 2020 года. Также одиннадцатиклассники могут написать работу в дополнительные даты сдачи – 3 февраля и 5 мая 2021 года.

Кроме того, как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, с 21 октября по 18 ноября комитет по образованию города будет принимать документы на написание итогового сочинения от выпускников прошлых лет, иностранных граждан и студентов техникумов. При этом дату сдачи они могут выбрать самостоятельно.