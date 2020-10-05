Определены темы итогового сочинения 2020/2021 учебного года, сообщает сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Тематические направления итоговых сочинений:
- Забвению не подлежит;
- Я и другие;
- Время перемен;
- Разговор с собой;
- Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.
Напомним, что основной этап итогового сочинения для выпускников школ пройдет 2 декабря 2020 года. Также одиннадцатиклассники могут написать работу в дополнительные даты сдачи – 3 февраля и 5 мая 2021 года.
Кроме того, как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, с 21 октября по 18 ноября комитет по образованию города будет принимать документы на написание итогового сочинения от выпускников прошлых лет, иностранных граждан и студентов техникумов. При этом дату сдачи они могут выбрать самостоятельно.
Комментарии
Темы как будто для выявления инакомыслящих, По литературе только одна тема .