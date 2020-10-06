В АлтГТУ стартовал прием студентов в военный учебный центр

Студенты очного отделения АлтГТУ могут получить освобождение от срочного призыва в армию в военном учебном центре. Конкурсный отбор в учреждение пройдет с 30 ноября по 4 декабря 2020 года.

"В конце декабря станут известны имена студентов, которые будут допущены к обучению в военном учебном центре АлтГТУ. Программа подготовки офицеров запаса рассчитана на 2,5 года. Всего будет принято около 170 студентов. Занятия для них начнутся с 1 февраля 2021 и будут проводиться методом военного дня – один раз в неделю для каждой учебной группы", – отмечают в военном учебном центре.

Подать заявление можно до 18 октября 2020 года на электронную почту altstu.vk304@mail.ru. Прием проходит дистанционно. Далее комиссия оценит успеваемость, профпригодность, состояние здоровья, уровень физической подготовки студентов. До 20 ноября 2020 года также необходимо пройти военно-врачебную комиссию и профотбор в военном комиссариате по месту воинского учета.

Порядок подачи документов и перечень направлений и специальностей, соответствующих требованиям для обучения в военном учебном центре, размещены на сайте военного учебного центра АлтГТУ.

Добавим, в военном учебном центре АлтГТУ обучают более 700 студентов по программам подготовки сержантов, офицеров и солдат запаса. Наряду с профессией они получают военную специальность и зачисление в запас без призыва на срочную службу в армию. АлтГТУ – единственный университет в Алтайском крае, студенты которого имеют возможность за время обучения в вузе получить военно-учетную специальность.