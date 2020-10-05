Новые автомобили скорой помощи поступят в Алтайский край

Парк машин скорой помощи в Алтайском крае расширится на 29 новых автомобилей. Как сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59", новый транспорт может поступить в регион уже на этой неделе.

Отмечается, что 16 машин купили на деньги регионального бюджета, а 13 – на деньги федерального. "Поступление плановое, спецтранспорт сразу будет передан в медучреждения на усиление работы службы скорой помощи", – говорится в сообщении.

В какие именно муниципальные образования поступит техника, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бригады скорой помощи Барнаула не справляются с резко выросшим количеством вызовов. Их число подскочило с привычных 800-900 в сутки до 1500-1700.