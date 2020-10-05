Стала известна дата прощания с алтайским диктором Сергеем Марковым

Прощание с журналистом Сергеем Марковым состоится в среду, 7 октября, в 13 часов на Власихинском кладбище Барнаула, сообщают "Вести Алтай".

Как ранее сообщал amic.ru, известный диктор алтайского телевидения и журналист умер на 80-м году жизни. В последнее время Марков находился в горбольнице № 5, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Причиной смерти стал инсульт.

Марков родился в Барнауле 2 сентября 1941 года, и еще будучи школьником попал на радио. Позже диктор окончил филологический факультет Барнаульского пединститута и устроился работать на Барнаульскую студию телевидения. Общий стаж Маркова превысил 60 лет.