Алтайские семьи начали получать выплаты на школьные нужды

5 октября в Алтайском крае начались выплаты малоимущим и многодетным семьям на школьные нужды, сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

Размер ежегодной субсидии составляет 1000 рублей. Ее получат порядка 110 тысяч школьников, на эти цели из краевого бюджета выделено необходимое финансирование. В связи со сложной эпидситуацией в регионе деньги предоставляются в беззаявительном порядке.

Напомним, что ранее в Алтайском крае действовала норма о компенсации питания нуждающимся детям в размере 4,85 рубля в день. Однако с переходом региона на бесплатное питание школьников начальных классах эта выплату отменили и по инициативе губернатора Виктора Томенко в регионе установили ежегодную денежную выплату в размере 1000 рублей.