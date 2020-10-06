Стресс является главной причиной появления раковых опухолей. Он приводит к угнетению иммунной системы, заявил хирург-онколог Михаил Мяснякин.

По словам врача, ни в коем случае нельзя бороться со стрессом при помощи табака, алкоголя и переедания. Взамен этого Мяснякин советует правильно питаться, заниматься спортом и настраиваться на положительный лад.

"Благодаря этому каждый человек может избежать стресса, который пагубно влияет на жизнь", – заявил специалист в эфире Пятого канала.

Также врач посоветовал заняться увлекательным хобби.

Как уже писал amic.ru, ранее хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал о симптомах одного из самых распространенных онкологических заболеваний – рака кишечника.