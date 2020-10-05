Поезд насмерть переехал человека в Алтайском крае

46-летний житель Алтайского края на минувших выходных попал под поезд, рассказали в алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.

По информации ведомства, инцидент случился на перегоне Озерки – Цаплино. Как установили транспортные полицейские, мужчина шел по колее железнодорожного пути и не среагировал на звуковые сигналы электропоезда.

"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, в результате 46-летний житель Алтайского края от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.