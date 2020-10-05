Поезд насмерть переехал человека в Алтайском крае

46-летний житель Алтайского края на минувших выходных попал под поезд, рассказали в алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.
По информации ведомства, инцидент случился на перегоне Озерки – Цаплино. Как установили транспортные полицейские, мужчина шел по колее железнодорожного пути и не среагировал на звуковые сигналы электропоезда.
"Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, в результате 46-летний житель Алтайского края от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
суицид... приближение товарняка нельзя не почувствовать даже в наушниках
5.10.2020 19:03
Юс
Ну если быть мыслями там где он сейчас, то можно и не почувствовать и не увидеть.
У нас так многие пешеходы машин не видят, а водители - пешеходов!